У Харкові внаслідок ДТП за участю вантажівки та маршрутки госпіталізовано чотирьох осіб

12:35, 13 червня 2018
Інциденти
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На місці працює поліція / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на директора Департаменту зв’язків з громадськістю та ЗМІ Харківської міськради Юрія Сидоренка, аварія сталася сьогодні, 13 червня, близько 10.10 на зупинці «Високовольтна» на проспекті Героїв Сталінграда.

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За його відомостями, вантажівка в’їхала в маршрутний автобус, що стояв на зупинці. Шестеро пасажирів звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них госпіталізували.

На місці працює поліція. За попередніми даними, водій вантажівки був тверезий.

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Теги: #ДТП#Харків