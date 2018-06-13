У Харкові внаслідок ДТП за участю вантажівки та маршрутки госпіталізовано чотирьох осіб

Вантажівка в’їхала в маршрутний автобус, коли той стояв на зупинці. За попередніми даними, водій вантажівки був тверезий.

У Харкові внаслідок ДТП за участю вантажівки та маршрутного автобуса госпіталізовано чотирьох осіб.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на директора Департаменту зв’язків з громадськістю та ЗМІ Харківської міськради Юрія Сидоренка, аварія сталася сьогодні, 13 червня, близько 10.10 на зупинці «Високовольтна» на проспекті Героїв Сталінграда.

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За його відомостями, вантажівка в’їхала в маршрутний автобус, що стояв на зупинці. Шестеро пасажирів звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них госпіталізували.

На місці працює поліція. За попередніми даними, водій вантажівки був тверезий.