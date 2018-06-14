Інформація про вчителя-садиста на Сумщині виявилася фейком (виправлено)

У поліції повідомили, що опубліковані фото - 7-10 річної давнини.

Поширена сумськими ЗМІ інформація про вчителя-садиста в школі села Терни виявилася фейком.

Так, видання "Сумські дебати" повідомило, що конотопська активістка Інна Панченко через Facebook вимагає негайної реакції правоохоронних органів на нібито знущання над дітьми в цій школі. За її словами, вчитель географії застосовує фізичну силу до учнів прямо під час уроків.

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Більш того, як стверджувала конотопчанка, після тортур педагога один з хлопчиків намагався накласти на себе руки у стінах навчального закладу.

Прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко звернула увагу на те, що фото, які ілюструють розповідь Панченко, давні: "На дошці написана дата – 4.05.05. Фото не схожі на ті, які зроблені нещодавно. Це мої припущення. Якщо по суті, то завтра все з’ясуємо".

"Уточнила. Жодної заяви до поліції від батьків учнів школи не надходило. Тепер щодо фото: опитані стверджують, що вони 7-10 річної давнини", - повідомила прес-секретар ГУНП у Сумській області Ельвіра Біганова, передає Хpress.