На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: одна людина загинула, десятеро травмовані

Особи потерпілих і всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

У Львівській області в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою одна людина загинула, десять отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, аварія сталася сьогодні в 03.41 неподалік від села Дуб'є Бродівського району. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і вантажівка Iveco.

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"У момент зіткнення в мікроавтобусі перебували 9 осіб, у вантажівці, яка була завантажена чорницею, - двоє осіб. Пасажир вантажного автомобіля, затиснутий конструкціями автомобіля та вантажем, що перевозився, загинув на місці події. Водія Iveco рятувальники за допомогою обладнання вивільнили з деформованого автомобіля", - сказав речник ГУ ДСНС Віталій Туровцев.

До Бродівської районної лікарні госпіталізовано 9 осіб.

Особи постраждалих та всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Тернополя в каналізаційний стік провалилася вантажівка.