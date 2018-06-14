У Тернополі в центрі міста в каналізаційний стік провалилася вантажівка (фото)
12:19, 14 червня 2018Інциденти
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Нещодавно в даному місці робили ремонт каналізаційного стоку.
Вантажівка ледь не провалилася під асфальт
У Тернополі в центрі міста в каналізаціний стік провалилася вантажівка.
Як передає кореспондент УНІАН, про подію в Фейсбуці повідомив Олег Синовець.
Він вказав, що вантажівка з логотипами одної з молочних компаній провалилася на вул. Руській.
Нещодавно в даному місці робили ремонт каналізаційного стоку, з якими у Тернополі систематичні проблеми, подекуди забиті болотом стоки в місті не чистять роками, міське управління ЖГК на зауваги мешканців міста з даного приводу банально не реагує.
Зараз дане ДТП оформляють працівники патрульної поліції, яких викликали на місце інциденту.
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