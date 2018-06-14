У Тернополі в центрі міста в каналізаційний стік провалилася вантажівка (фото)

Нещодавно в даному місці робили ремонт каналізаційного стоку.

У Тернополі в центрі міста в каналізаціний стік провалилася вантажівка.

Як передає кореспондент УНІАН, про подію в Фейсбуці повідомив Олег Синовець.

Він вказав, що вантажівка з логотипами одної з молочних компаній провалилася на вул. Руській.

Нещодавно в даному місці робили ремонт каналізаційного стоку, з якими у Тернополі систематичні проблеми, подекуди забиті болотом стоки в місті не чистять роками, міське управління ЖГК на зауваги мешканців міста з даного приводу банально не реагує.

Зараз дане ДТП оформляють працівники патрульної поліції, яких викликали на місце інциденту.