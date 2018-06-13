У Києві «замінували» Солом'янський суд, співробітників евакуйовано – адвокат
15:10, 13 червня 2018Інциденти
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На місце прибули вибухотехніки та надзвичайні служби, в будівлі суду шукають вибухівку.
Солом'янський райсуд перервав роботу через повідомлення про мінування / фото Facebook - Юрій Іващенко
Будівля Солом'янського райсуду Києва на Вознесенському узвозі "замінували", співробітники суду евакуйовані правоохоронцями.
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Про це у Facebook повідомляє адвокат Юрій Іващенко. За його словами, на місці працюють вибухотехніки.
Нагадаємо, 13 червня в Києві проходять поліцейські навчання, у зв'язку з чим мешканців столиці просять не панікувати.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 13 червня невідомий повідомив про замінування чотирьох столичних станцій метро. Анонімний дзвінок виявився хибним.
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