У магазині одягу у Львові стався вибух

Внаслідок вибуху приміщення магазину заполонив їдкий дим з хімічним запахом.

У Львові невідомий чоловік кинув предмет, схожий на вибухівку, у магазин вживаного одягу. Внаслідок вибуху приміщення магазину заполонив їдкий дим з хімічним запахом.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, подія сталася близько 13.00. Працівники магазину скаржаться на погане самопочуття.

"В магазині Євросекондхенд по вул. Широка 81а невідомий чоловік кинув предмет схожий на вибухівку, який вибухнув і утворився сильний їдкий дим і хімічний запах, через задимлення працівники почуваються погано, кажуть пече у грудях. Зі слів свідків, чоловік побіг в сторону ринку Левандівського", - написав Зінкевич.

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