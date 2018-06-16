У Львові прямо на вулиці застрелили чоловіка (фото)

Тіло загиблого знайшли поруч із кіосками на перехресті вулиць Наукової та Симоненка.

Уночі проти 16 червня, близько 3:00, у Львові на вулиці Науковій правоохоронці, що прибули на виклик, виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області, загиблим виявився 56-річний львів’янин.

Львівський портал "Форпост" своєю чергою пише, загиблий проживав у цьому районі та був таксистом, однак у цю ніч чоловік не працював. Також підкреслюється, що колись він відбував покарання у місцях позбавлення волі, а минулого місяця купив батькам землю на кладовищі. Батько був на опізнанні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною статті Кримінального кодексу про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За інформацією місцевого видання Zaxid.net, першими на місце події прибули працівники швидкої допомоги, які виявили чоловіка вже без ознак життя. Зазначається, що його вбили одним пострілом у живіт.

Тіло загиблого знайшли поруч із кіосками на перехресті вулиць Наукової та Симоненка.

Цю інформацію підтверджує і ресурс "Варта 1". Також у виданні з посиланням на свідків додають, що злочин скоїли двоє чоловіків в темному одязі, які опісля побігли в бік вулиці Пулюя.