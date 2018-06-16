У Львові прямо на вулиці застрелили чоловіка (фото)

16:28, 16 червня 2018
Інциденти
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У Львові на перехресті вулиць Симоненка та Наукової виявили тіло чоловіка / фото Форпост

Уночі проти 16 червня, близько 3:00, у Львові на вулиці Науковій правоохоронці, що прибули на виклик, виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області, загиблим виявився 56-річний львів’янин.

Львівський портал "Форпост" своєю чергою пише, загиблий проживав у цьому районі та був таксистом, однак у цю ніч чоловік не працював. Також підкреслюється, що колись він відбував покарання у місцях позбавлення волі, а минулого місяця купив батькам землю на кладовищі. Батько був на опізнанні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною статті Кримінального кодексу про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

ЗМІ повідомляють, що загиблий проживав у цьому районі та працював таксистом / фото Форпост

За інформацією місцевого видання Zaxid.net, першими на місце події прибули працівники швидкої допомоги, які виявили чоловіка вже без ознак життя. Зазначається, що його вбили одним пострілом у живіт.

Тіло загиблого знайшли поруч із кіосками на перехресті вулиць Наукової та Симоненка.

Цю інформацію підтверджує і ресурс "Варта 1". Також у виданні з посиланням на свідків додають, що злочин скоїли двоє чоловіків в темному одязі, які опісля побігли в бік вулиці Пулюя.

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Теги: #поліція Львова