Переплутав із собакою: у Нікополі таксист насмерть збив дитину і навіть не зупинився (відео)

Таксисит поїхав на заборонений сигнал світлофора, попередньо водій тверезий, але буде проходити обстеження на вміст алкоголю у лікарні.

У Нікополі на Дніпропетровщині таксист збив на "зебрі" 11-річного хлопчика. Постраждалий помер від травм у кареті швидкої.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, трагедія сталася вчора близько 9:00 ранку, коли дитина переходила дорогу за всіма правилами: натиснула кнопку, дочекалася зеленого сигналу світлофору та рушила. За кілька кроків до тротуару маленького пішохода збив Lanos, котрий навіть не зупинився.

35-річного винуватця ДТП поліція затримала неподалік у дворі приватного будинку.

"Він поїхав на заборонений сигнал світлофора. Попередньо водій тверезий, але він буде проходити обстеження на вміст алкоголю у лікарні. Він пояснює, що йому здалося, що він збив собаку", - розповіла речник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.