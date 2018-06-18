Внаслідок ДТП у Чернівецькій області загинула 7-річна школярка

Зі слів водія, дівчинка раптово вибігла на дорогу, і він не встиг уникнути наїзду.

У Чернівецькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 7-річна жителька села Великий Кучурів Сторожинецького району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, аварія сталася сьогодні приблизно о 16.30. «Керуючи автомобілем «ВАЗ-21015», 30-річний місцевий житель допустив наїзд на свою малолітню односельчанку 2010 року народження. Зі слів водія, дівчинка раптово вибігла на дорогу, і він не встиг уникнути наїзду. Спрямувавши легковика в кювет, водій усе ж таки зачепив дитину», - поінформували у прес-службі.

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Як повідомив УНІАН сільський голова Великого Кучурова Василь Тодеренчук, після ДТП водій намагався врятувати дитину. За його словами, чоловік покинув своє авто, викликав «швидку», зупинив попутній автомобіль та разом із дівчинкою поїхав назустріч медикам. Дитина померла у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців.