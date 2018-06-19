Чоловік, який приїхав на навчання напередодні ввечері, помер сьогодні вранці.

На Чернігівщині під час навчань резервістів чоловік скоїв самогубство. Про це УНІАН повідомили у прес-службі оперативного командування «Північ».

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Згідно з повідомленням, сьогодні вранці на території наметового містечка «Північна фортеця» помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Попередній висновок службового розслідування – самогубство.

Як повідомили командир підрозділу та резервісти, що ночували з ним в одному наметі, чоловік прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4:15 ранку.

За фактом цієї події проводиться розслідування.

Навчання резервістів «Північна фортеця» розпочалися на Чернігівщині 13 червня і триватимуть до 27 червня. Їх проходять майже 4 тис. чернігівців у складі бригади територіальної оборони.