На Харківщині лисиця напала на чоловіка на його ж подвір'ї (відео)
У місті Чугуєв на Харківщині лисиця напала на чоловіка просто на подвір’ї. Він порався у дворі, тварина підбігла ззаду і кинулася на нього.
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Внаслідок нападу в чоловіка покусане усе обличчя, його доправили в лікарню. Постраждалий каже, що перед нападом лисиця видавала дивні звуки, підозрює, що вона скажена.
Очевидці підтверджують, що тварина поводилася вкрай агресивно.
Як повідомляв УНІАН, 19 червня на Тернопільщині мати-борсучиха з виводком напала на череду корів. Борсучиха вчепилася у горлянку одній з корів, утім, дістала опір одразу від десяти рогатих тварин. Корови її просто затоптали. Трійко менших борсуків утекло в ліс. Коли виявилося, що борсучиха скажена, місцеві жителі почали вимагати смерті усього виводку. На них вже полюють лісники.