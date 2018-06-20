На Харківщині лисиця напала на чоловіка на його ж подвір'ї (відео)

Лисиця забігла на подвір'я і накинулася на чоловіка. З покусаним обличчям він зараз знаходиться у лікарні, де йому проводять профілактику від сказу.

У місті Чугуєв на Харківщині лисиця напала на чоловіка просто на подвір’ї. Він порався у дворі, тварина підбігла ззаду і кинулася на нього.

Читайте такожНа Чернігівщині - спалах сказу на фермі: працівникам призначено лікування

Внаслідок нападу в чоловіка покусане усе обличчя, його доправили в лікарню. Постраждалий каже, що перед нападом лисиця видавала дивні звуки, підозрює, що вона скажена.

Очевидці підтверджують, що тварина поводилася вкрай агресивно.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня на Тернопільщині мати-борсучиха з виводком напала на череду корів. Борсучиха вчепилася у горлянку одній з корів, утім, дістала опір одразу від десяти рогатих тварин. Корови її просто затоптали. Трійко менших борсуків утекло в ліс. Коли виявилося, що борсучиха скажена, місцеві жителі почали вимагати смерті усього виводку. На них вже полюють лісники.