Озброєний ножем та вогнегасником п'яний молодик влаштував різанину у столичній ветклініці (відео)

Зловмисник поранив жінку-ветеринара, її госпіталізували до лікарні.

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував різанину у ветеринарній клініці у Києві. Молодик поранив жінку-ветеринара, після надання першої медичної допомоги її госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, зловмисник забіг у клініку та побив жінку. Потерпіла намагалася втекти, але він наздогнав її та кілька разів вдарив ножем і вогнегасником.

"Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділку поліції. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на Одещині невідомі в масках увірвалися до помешкання директора дитбудинку, побивши і пограбувавши літнє подружжя.