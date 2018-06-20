Озброєний ножем та вогнегасником п'яний молодик влаштував різанину у столичній ветклініці (відео)

16:05, 20 червня 2018
Інциденти
210 0
Озброєний вогнегасником та ножем молодик напав на лікаря у столичній ветклініці / фото kyiv.npu.gov.ua

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував різанину у ветеринарній клініці у Києві. Молодик поранив жінку-ветеринара, після надання першої медичної допомоги її госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, зловмисник забіг у клініку та побив жінку. Потерпіла намагалася втекти, але він наздогнав її та кілька разів вдарив ножем і вогнегасником.

Потерпіла намагалася втекти, але він наздогнав її та кілька разів вдарив ножем та вогнегасником / фото kyiv.npu.gov.ua

"Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділку поліції. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає  до семи років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

П'яний молодик влаштував дебош у столичній ветклініці / фото kyiv.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на Одещині невідомі в масках увірвалися до помешкання директора дитбудинку, побивши і пограбувавши літнє подружжя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#різанина