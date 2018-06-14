На Одещині невідомі в масках увірвалися до помешкання директора дитбудинку, побивши і пограбувавши літнє подружжя

Злочинці 5 годин знущалися над директором дитбудинку та її чоловіком. Обох літніх людей госпіталізовано у тяжкому стані.

В Одеській області невідомі зловмисники в масках скоїли розбійний напад на помешкання директора Білгород-Дністровського дитячого будинку. Внаслідок нападу літнє подружжя (директор дитбудинку та її чоловік) були госпіталізовані у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 6.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що четверо невідомих зламали віконні решітки та проникли в будинок жителів села Кароліно-Бугаз Овідіопольського району.

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«Зловмисники зв'язали і побили господарів. Після чого викрали гроші та зникли з місця події. Потерпілих із численними травмами госпіталізували», - повідомили в головному управлінні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення зловмисників та притягнення їх до відповідальності.

На місці працює оперативно-слідча група.

Як повідомив представник Одеської ОДА, розбійний напад скоєно на директора Білгород-Дністровського дитячого будинку Ольгу Форнальчук та її чоловіка.

«Це жахлива трагедія, злочин і 5 годин знущань над двома літніми людьми. Обидва у тяжкому стані», - зазначив він.

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