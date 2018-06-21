У Рівному внаслідок підпалу квартири постраждав депутат (фото)
У Рівному внаслідок підпалу квартири у багатоповерхівці отримав опіки депутат Рівненської обласної ради.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, пожежа виникла близько першої години ночі 21 червня на 8 поверсі багатоповерхового будинку на вулиці Коновальця.
За інформацією поліції, горіли двері квартири, у якій проживає 33-річний рівнянин. Разом із ним у помешканні перебував його 37-річний брат – депутат Рівненської облради. Обох доставили до лікарні з опіками тіла.
За результатами огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти полімерних пляшок із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.
За фактом підпалу у поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.
Поліцейські встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.
Як вдалося з’ясувати кореспонденту УНІАН, одним із постраждалих є депутат Рівненської облради, член фракції БПП «Солідарність» Микола Лобчук.
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