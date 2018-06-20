У Києві обікрали главу офісу Ради Європи в Україні - ЗМІ
14:58, 20 червня 2018Інциденти
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Поліція почала розслідування.
Глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг / фото УНІАН
У Києві невідомі пограбували шведського дипломата.
Факт крадіжки "Українській правді" підтвердили в прес-службі Національної поліції у середу.
"До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу", – повідомив виданню речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Їм’я постраждалого в поліції не називають. Водночас, за даними джерела в правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, який є громадянським чоловіком народного депутата Світлани Заліщук.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня у народного депутата Олексія Гончаренка вкрали три велосипеди.
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