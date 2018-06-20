У Києві обікрали главу офісу Ради Європи в Україні - ЗМІ

Поліція почала розслідування.

У Києві невідомі пограбували шведського дипломата.

Факт крадіжки "Українській правді" підтвердили в прес-службі Національної поліції у середу.

"До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу", – повідомив виданню речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Їм’я постраждалого в поліції не називають. Водночас, за даними джерела в правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, який є громадянським чоловіком народного депутата Світлани Заліщук.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня у народного депутата Олексія Гончаренка вкрали три велосипеди.