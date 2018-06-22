В Одеській області викрили поліцейського, який вимагав у наркозалежного $3 тисячі

23-річний старший лейтенант поліції вимагав хабар у наркозалежного, у якого правоохоронці виявили пакетик конопель.

В Одеській 21 червня затримали поліцейського при отриманні хабара 3 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в четвер, 21 червня, слідчі прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Управління СБУ в області викрили поліцейського під час одержання неправомірної вигоди.

Зокрема, оперуповноважений Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції вимагав та отримав від громадянина 3 тис. дол. за непритягнення його до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці під час одержання ним усієї суми неправомірної вигоди.

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На цей час проводяться першочергові слідчі дії, поліцейського затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України здійснюють слідчі прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилася за підтримки підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як повідомили в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, затриманий оперуповноважений на службі всього три роки. Хабар він вимагав у наркозалежного, у якого правоохоронці виявили пакетик конопель, які той зберігав для власного вживання.

«Суму в повному обсязі чоловік приніс до кабінету 23-річному старшому лейтенанту. На місці події правоохоронця затримали», - розповіли в департаменті.

Тривають заходи з оголошення корупціонеру в погонах підозри. За вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою законодавством передбачено позбавлення волі до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Конотопі наркополіцейський організував масштабну схему наркоторгівлі.