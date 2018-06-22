На Буковині люди побили водія, який на смерть збив підлітка-велосипедиста (відео)

Обурені селяни накинулись на автомобіліста і почали його лупцювати. Кермувальника від натовпу врятувала поліція.

Аварія сталась у селі Лукавці на Буковині. Як кажуть свідки, хлопець не побачив автівку, що їхала на іноземних номерах, вона мчала надто швидко, і водій не встиг загальмувати. Від травм 15-річний підліток помер у кареті "швидкої".

Як повідомляє ТСН, як водій збив дитину бачило з десяток людей. Обурені селяни накинулись на автомобіліста і почали його лупцювати. Кермувальника від натовпу врятувала поліція. Там відкрили кримінальне провадження, водію загрожує 8 років за ґратами.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Нікополі таксист на смерть збив дитину і навіть не зупинився.