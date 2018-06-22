У Києві біля Ради на автомобілі впало дерево (фото, відео)

13:28, 22 червня 2018
Інциденти
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На вулиці Грушевського в Києві на проїжджу частину зі сторони Маріїнського парку звалилося дерево.

За словами очевидців, отримали пошкодження машини, які були припарковані на узбіччі. У одного з авто розбите лобове скло.

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Інцидент стався недалеко від будівлі Верховної Ради, навпроти будинків за адресою вул. Грушевського, 28.

Рух у бік українського парламенту затруднений.

За даними сервісу Google станом на 12:00, через інцидент утворилися затори.

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Теги: #Київ#дерево впало на авто#перекриття Грушевського