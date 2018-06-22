Смертельна ДТП під Києвом: один загиблий, двоє маленьких дітей у лікарні (фото)

Жінка-водій автомобіля не впоралася з керуванням та влетіла у дерево, її чоловік загинув.

Неподалік повороту на село Копачів Обухівського району на Київщині мікроавтобус Volkswagen Transporter злетів з дороги та врізався у дерево.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, чоловік, пасажир авто, від отриманих травм загинув на місці. Двоє його дітей віком три та сім років госпіталізовані до лікарні. За кермом була дружина загиблого.

"30-річна жінка – водій автомобіля Volkswagen Transporter - не впоралась з керуванням, перетнула зустрічну смугу руху та зіткнулася з деревом", - зазначили у поліції.

За данним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомляв УНІАН, 21 червня на трасі Київ-Харків біля повороту на місто Березань Київської області зіткнулися автобус та позашляховик Mercedes. Внаслідок аварії у автобуса знесло передню частину кузова, позашляховик відлетів на десяток метрів від місця зіткнення та врізався у відбійник.