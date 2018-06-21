Під Києвом Mercedes протаранив автобус: шматки машин розлетілися на кілька метрів (відео)

Наразі точна кількість жертв та постраждалих невідома, однак, зазначається, що постраждалі є.

На трасі Київ-Харків біля повороту на місто Березань Київської області зіткнулися автобус та позашляховик Mercedes.

Внаслідок аварії у автобуса знесло передню частину кузова, позашляховик відлетів на десяток метрів від місця зіткнення та врізався у відбійник. Відео з наслідками жахливої ДТП опублікували у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

Наразі точна кількість жертв та постраждалих невідома, однак, зазначається, що постраждалі є.

"Жахливе ДТП з потерпілими на трасі Київ-Харків, біля поворота на Березань: автобус vs Mercedes. Причини та наслідки аварії з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі швидкої", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня на 180 км траси Київ-Харків на Полтавщині автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у відбійник. Внаслідок зіткнення авто загорілося. Дівчина-пасажир померла на місці, водій помер у лікарні.