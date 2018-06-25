Київського нотаріуса звинуватили в незаконній передачі майна з використанням "мертвих душ" (відео)

Через величезні "дірки" в реєстрах і законодавстві неблагонадійні українські нотаріуси мають можливість проводити махінації з майном.

Два тижні тому співробітники ТСН розсекретили аферу з квартирою. Після смерті їхньої колеги Марії на її квартиру почав претендувати мертвий дідусь з непідконтрольної частини України. Заяву прийняв від нього столичний нотаріус Гнідюк. Після сюжету до журналістів звернувся юрист із Дніпра, який повідомив, що 13 його клієнтів постраждали від дій цього нотаріуса, і директор Феодосійського заводу з припущенням, що нотаріус Гнідюк допоміг рейдерам вкрасти підприємство.

Після виходу розслідування про нотаріуса Гнідюка прокуратура раптово оголосила підозру в третій справі, де він фігурує. Він провину не визнає. Прокуратура просила для Гнідюка взяття під варту, однак суд дав лише нічний домашній арешт. Мовляв, хворий, неповнолітні діти, дружина і мама у нього на утриманні.

В Міністерстві юстиції вже почали перевірку нотаріуса Гнідюка. Заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Олена Сукманова розповіла, що в минулому році 75 нотаріусам та реєстраторам заблокували доступ до реєстрів. Причиною афер, у які потрапили "клієнти" Гнідюка, є незаповненість реєстрів. Наприклад, реєстр Рагсів наповнений на 90%. А на непідконтрольних територіях на 30%. І саме тому такими популярними стали афери за участю людей з цих непідконтрольних Україні територій.

Читайте такожУ Києві розгорнулася детективна історія довкола зникнення чоловіка: шахраї хотіли продати його квартиру у центрі за $45 тисяч (фото)

Заступник міністра юстиції каже, що зараз у Верховній Раді лежить законопроект, в якому просять дати нотаріусам обов'язковий доступ до демографічного реєстру та реєстру МВС. І при будь-якій нотаріальній дії нотаріус повинен зайти і перевірити документи у базах. Це значно поліпшить ситуацію. І поки закону немає, знайте, що завтра можете прокинутися і дізнатися, що ваше майно вже не ваше.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Житомирі нотаріуса запідозрили у шахрайстві зі збитком в $450 тисяч.