Фахівець зазначила, що ці фрази безвідмовно працюватимуть, але тільки за однієї умови.

У кожного бувають складні ситуації, наприклад, людина намагається ухвалити складне рішення і тут раптом хтось накидається на неї з "корисною" порадою, про яку не просили.

Як пише CNBC, є психологічна причина, через яку поради, про які не просили, часто неприємні. Шайде Захрай, дослідниця поведінки та фахівчиня зі стратегії лідерства, розповіла, що коли хтось дає непрохану пораду, ваш мозок чує: "Ти не впораєшся сам".

Захрай розповіла, як реагувати на непрохані поради та назвала 5 простих і ефективних способів відповіді.

Відео дня

1. "Дякую, що порадили. Я подумаю над цим"

Це ввічливий спосіб, який визнає внесок іншої людини, зберігаючи при цьому право прийняття рішень за вами.

Це найм'якіша межа, найбільш підходяща, наприклад, у випадках, коли колега висловлює думку про те, як вам слід вести проєкт, або родич втручається у ваші особисті справи.

Це чудово працює для професійних і особистих ситуацій, коли ви хочете зберегти ввічливість, але не хочете, щоб хтось впливав на ваші рішення, зазначила фахівчиня з поведінки.

2. "Це корисна точка зору. Я вважаю за краще діяти таким чином"

Це показує, що ви прислухаєтеся до думки співрозмовника, але при цьому зберігаєте за собою право вибору подальших дій. Це баланс між повагою до людини і до вашого особистого рішення.

Цей підхід ідеальний, коли порадник вищий за вас за статусом, наприклад, начальник. Він дає змогу вам визнати його авторитет, залишаючись при цьому твердо стояти на своєму. Він корисний, коли ви ще не ухвалили рішення, але знаєте, в якому напрямку рухатися.

"Проте, якщо порада походить від людини з великим досвідом або контролем, є сенс дотримуватися її вказівок, якщо тільки у вас немає дуже вагомих причин цього не робити. Ви можете додати коротке пояснення: "Я вважаю за краще діяти таким чином, і ось чому..."", - порадила Захрай.

3. "Я ціную вашу думку, але в мене вже є план дій"

Це шанобливо замикає цикл, одночасно даючи зрозуміти, що у вас усе під контролем. Це також знижує ймовірність того, що порадник даватиме вам повторні поради, оскільки ви чітко окреслили напрямок.

Використовуйте цей підхід у разі повторюваних або наполегливих порад, наприклад, коли колега постійно наполягає на своєму "найкращому способі" розв'язання проблеми, або коли член сім'ї не довіряє вам робити вибір самостійно.

4. "Це дуже багато значить, але зараз я ціную підтримку більше, ніж готові рішення"

Це переосмислює взаємодію, спрямовуючи співрозмовника до того, що вам справді потрібно - до емоційної підтримки, а не до інструкцій. Це спрямовує їхні добрі наміри, захищаючи ваше почуття контролю.

Це особливо актуально в особистих ситуаціях, наприклад, коли друзі або сім'я втручаються з порадами, але насправді вам потрібні співчуття і хтось, хто вислухає.

5. "Я вас розумію. Якщо мені знадобляться додаткові поради, я до вас звернуся"

Такий підхід запобігає подальшим непроханим порадам, залишаючи вам можливість звернутися по них на своїх умовах.

Це корисно, коли вам потрібно рішуче завершити розмову, наприклад, коли вас бомбардують "мусиш" на роботі або коли хтось продовжує переступати через себе в особистому житті.

Важливо пам'ятати: тон змінює все. Одні й ті самі слова можуть звучати як люб'язні або як оборонні залежно від того, як ви їх вимовите. Прагніть до спокою, врівноваженості та поваги. Саме це робить такі відповіді ефективними.

Інші корисні поради психологів

Раніше психологи порадили просту вправу, яка зніме стрес лише за 5 хвилин. Усе, що вам потрібно, щоб різко знизити рівень стресу - це п'ять хвилин тиші та ваша уява.

Вас також можуть зацікавити новини: