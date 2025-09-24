Зеленський Зазначив, що в цьому Україні допомагають європейські союзники і США.

Будапештський меморандум "провалився" і перетворився "на порожні слова", тому Україна будує нову архітектуру безпеки.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України. Він підкреслив, що Будапештський меморандум, який укладався, щоб гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився.

Таким чином, як зазначив Зеленський, цей провал довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова.

"Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку США", - зазначив глава держави і додав, що реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку РФ не зможе перетнути знову.

Зеленський додав, що російський диктатор Володимир Путін боїться переговорів та їздить за кордон лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.

Довідка УНІАН. 5 грудня 1994 року в Будапешті між Україною, РФ, США та Великою Британією було підписано меморандум, який стосувався її гарантій безпеки після відмови від ядерної зброї.

Після здобуття незалежності у 1991 році у України був третій за величиною ядерний арсенал у світі. В обмін на гарантовану безпеку вона погодилася передати своє ядерне озброєння Росії.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявлялв, що Будапештський меморандум був однією з найпотворніших "історій брехні" в сучасній історії людства. Він зазначав, що документ не працював, і це було зрозуміло всім сторонам, які його підписували.

А президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення віддати ядерну зброю в рамках Будапештського меморандуму було помилкою. А якщо цього не можна було уникнути, то варто було обмінювати її на членство у НАТО.

