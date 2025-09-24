Безногі ящірки збираються групами та ховаються під землею, щоб пережити морози.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику до зими готуються незичайні безногі ящірки - веретільниці. З настанням перших осінніх холодів вони збираються великими групами і ховаються під корінням дерев, повідомили у заповіднику.

У жовтні, коли температура знижується та стає менше комах, веретільниці — безногі ящірки — вирушають на зимівлю.

Екологи зазначають, що часто вони збираються у групи по кілька десятків особин. Для сховку обирають затишні та захищені місця: під корінням дерев, у щілинах каміння чи серед шару опалого листя. Це допомагає їм зберігати тепло та пережити холодні місяці.

Навесні, щойно потеплішає, веретільниці знову виходять із укриттів. Вони відіграють важливу роль у підтримці природного балансу, зокрема контролюючи популяції шкідників.

Екологія поблизу ЧАЕС

Як повідомляв УНІАН, нещодавно поблизу Чорнобильської АЕС помітили рідкісних коней Пржевальського, які гуляють лісами та узліссями території. Цього разу зафіксували пару.

Також УНІАН розповідав, як поблизу ЧАЕС коні Пржевальського вирішували, хто головний. Зокрема дослідники зафіксували конфлікт між тваринами. Відомо, що такі бійки відбуваються не лише між жеребцями, а й кобилами.

