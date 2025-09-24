Російські винищувачі де-факто відстають від американських та китайських на ціле покоління.

Російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала окупаційній армії нову партію винищувачів Су-35С. Про це ОАК повідомила у своєму Telegram-каналі.

"‎Літаки пройшли наземні та льотні заводські випробування", – кажуть росіяни.

Су-35 призначений, в першу чергу, для завоювання панування в повітрі. Він може діяти у складних погодних умовах та на великих відстанях від аеродрому базування.

Літак розробили в ОКБ Сухого у 2008 році. На сьогодні це один з основних винищувачів Повітряно-космічних сил РФ – загалом побудували близько 150 машин цього типу.

Концептуально літак є черговою модифікацією радянського Су-27. Бойове навантаження Су-35 становить 8000 кг. Він може нести далекобійні ракети класу "повітря-повітря" Р-37, дальність яких може становити більше 200 км.

Також літак може нести великий арсенал зброї класу "повітря-поверхня", зокрема, протикорабельні ракети Х-31 і Х-35.

На винищувачах Су-35С використовується радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою Н035 "Ірбіс", яка, якщо вірити російській пропаганді, може виявляти повітряні цілі на дальності до 400 км, що є дуже гарним показником (особливо для не надто передових російських РЛС).

Будівництво бойових літаків в Росії

Росіяни продовжують активно будувати бойові літаки. Нагадаємо, одну з попередніх партій Су-35 армії РФ передали у серпні цього року.

Також повідомлялося, що нещодавно російським військам передали чергову партію фронтових бомбардувальників Су-34 – саме ці літаки виступають штатними носіями керованих бомб з МПК (Модуль планерування і корекції).

Водночас, росіяни відчувають очевидні труднощі із виробництвом винищувачів п’ятого покоління. Навіть сьогодні загальну кількість побудованих Су-57 оцінюють у приблизно 30 одиниць, включно із прототипами.

Для порівняння, американських "невидимок" F-35 побудовано більше 1200 одиниць, а китайці вже виготовили більше 300 стелсів Chengdu J-20.

Зараз Сполучені Штати і Китай активно розробляють винищувачі шостого покоління. Відомо, наприклад, що США вже почали будувати свій новий F-47.

