Трамп часто змінює позиції заради посилення впливу.

Президент США Дональд Трамп раптово перейшов від тиску на Україну з вимогою поступитися територіями до заяв про те, що вона здатна повернути собі всю свою землю. І для такого різкого повороту від трактування переговорів як найбільш практичного рішення до підтримки України є кілька причин, пояснює Sky News.

По-перше, це може бути пов'язано з військовими та економічними реаліями на місцях. Росія платить високу ціну за війну, як у плані людських ресурсів, так і в плані фінансів. При цьому Трамп визнав, що Москва відчуває "серйозні економічні труднощі", що підкріплює аргументи на користь перемоги України за допомогою Заходу.

Стійкість України також змінила сприйняття - неможливе тепер здається можливим, якщо союзники збережуть свою підтримку.

Відео дня

По-друге, свою роль зіграв вплив союзників. Європейські лідери масово відвідували Вашингтон, щоб закликати Трампа до обережності у відносинах з Путіним. Крім того, європейські країни НАТО збільшили допомогу Україні, що ще більше послабило риторику Трампа про те, що Америка несе фінансовий тягар.

По-третє, це може бути пов'язано з внутрішньою політикою, оскільки президент США зараз перебуває під пильною увагою обох партій через свій "занадто м'який" підхід до Росії.

"Більш жорстка позиція в галузі національної оборони може допомогти йому консолідувати підтримку серед республіканців, а також привернути увагу поміркованих, які вважають оборону України випробуванням для національної репутації".

Крім того, зазначає Sky News, є ще один фактор, на який варто зважати - переговорна тактика Трампа.

"Трамп часто змінює позиції заради посилення впливу. Розмови про компроміс, можливо, були стратегією для залучення України та Росії до переговорів, але, оскільки Росія не виявляє готовності до компромісу, його розрахунок знову змістився в бік відновлення України", - пише видання.

Трамп змінив свою позицію

Американський президент вважає, що в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах початкових кордонів.

Президент США зазначив, що у російського диктатора Володимира Путіна є величезні економічні труднощі. Він вважає, що зараз час для того, щоб Україна діяла.

Коментуючи цю заяву, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що повідомлення глави Білого дому було "дуже правильним", і президент Франції вважає, що Україні необхідна в цій ситуації підтримка.

Вас також можуть зацікавити новини: