Зокрема, йдеться про Ригу та два популярні аеропорти в Німеччині.

Ірландський лоукостер Ryanair продовжує переглядати свої польотні плани на тлі суперечок із владою окремих країн Європи через податкові та аеропортові збори.

Як пише The Sun, найбільший у Європі бюджетний перевізник припинить польоти між Ригою і двома німецькими містами наступного місяця.

Зокрема, рейси між столицею Латвії та Меммінгеном припиняться 23 жовтня 2025 року, а рейси між Ригою та Кельном – 29 жовтня.

Авіакомпанія пояснила, що причиною скасування рейсів стали високі авіаційні податки і збори в Німеччині.

Ще в серпні цього року Ryanair закликала уряд Німеччини "терміново скоротити свої захмарні витрати на авіасполучення".

Куди ще Ryanair скасовує рейси

Як повідомляв УНІАН, раніше ірландський лоукостер уже провів кілька хвиль скорочень польотної програми до Іспанії – загалом було скасовано понад 2 мільйони пасажирських місць в аеропортах цієї країни. Ба більше, перевізник погрожує подальшими скороченнями наступного літа.

Крім того, перевізник оголосив про скасування великої кількості рейсів через аеропорт австрійської столиці Відня, а до цього вже скасовував частину напрямків в аеропорти Німеччини. У всіх трьох випадках причиною скасувань стали занадто високі, на думку керівництва авіакомпанії, податки і тарифи на обслуговування в аеропортах цих країн.

На цьому тлі Ryanair також ухвалив рішення збільшити кількість рейсів до країн з "більш лояльними" податковими зборами. Зокрема, йдеться про Португалію, Албанію, Швецію, Угорщину та Італію.

