У Житомирі нотаріуса підозрюють у шахрайстві: власнику нерухомості завдано шкоди на $450 тисяч

У Житомирі нотаріуса підозрюють у шахрайстві та зловживанні повноваженнями при видачі офіційних документів: власнику нерухомості завдано шкоди на 450 тис. доларів США. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як повідомляється, одному з нотаріусів Житомира позавчора повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями при здійсненні професійної діяльності.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190,

ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358 КК України (пособництво у шахрайстві, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, а також складання та видача нотаріусом офіційних документів).

Установлено, що для того, аби одержати вигоду для третіх осіб і зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, підозрюваний використав недостовірні документи. При цьому нотаріус грубо порушив вимоги Законів України «Про нотаріат» та «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Зокрема, у березні 2017 року нотаріус посвідчив договір обміну нерухомого майна у Житомирі, провів реєстраційні дії щодо переходу права власності на нього у Державному реєстрі речових прав, чим спричинив власнику майна матеріальну шкоду на суму 450 тис. доларів США, що є тяжкими наслідками.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція найсуворішої із зазначених статей передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.