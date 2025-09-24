Він наголосив, що Трамп розуміє, що Україна не може просто обмінятися територіями з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом значно покращилися, і стали більш узгодженими щодо того, як вести війну з Росією. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що у нас кращі стосунки, ніж раніше. Добре, що ми часто телефонували один одномута зустрічалися, і той факт, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, також вплинув на наші стосунки", сказав президент.

Зеленський також сказав, що розвідувальні дані, якими обмінюються Київ і Вашингтон, тепер тісніше узгоджені, що він назвав важливим для прийняття рішень на полі бою.

Він також позитивно оцінив позитивний тон Трампа останнім часом.

"Президент Трамп був більш позитивним у цьому питанні, і він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця", – сказав Зеленський. "Я дуже позитивно поставився до сигналів з боку про те, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни".

Він також додав, що позиція Трампа змістилася у питанні територіальних поступок.

"Я думаю, що він сьогодні розуміє, що ми не можемо просто обмінюватися територіями. Це несправедливо", - сказав Зеленський.

Заяви Трампа про Україну

Американський президент вважає, що в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів.

Президент США зазначив, що у російського диктатора Володимира Путіна є величезні економічні труднощі. Він вважає, що зараз час для того, щоб Україна діяла.

Також Володимир Зеленський поділився деталями своєї розмови з Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

