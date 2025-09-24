Трамп ніяк не пояснив причини свого різкого розвороту щодо України.

Президент США Дональд Трамп несподівано і різко змінив свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що Україна за підтримки Європи в змозі повернути всі свої окуповані землі. Як пише The New York Times, при цьому Трамп ніяк не пояснив причини такого разючого розвороту, і існують побоювання, що він у такий спосіб намагається вийти з участі в цьому конфлікті.

"Деякі європейські чиновники підозрюють, що, дистанціюючись від війни, президент умиває руки в конфлікті, який він колись обіцяв розв'язати за кілька днів або тижнів", - пише видання.

Видання нагадує, що за вісім місяців свого президентства пан Трамп метався від однієї позиції до іншої з українського питання. У лютому він розкритикував Зеленського в Овальному кабінеті, потім він залицявся до Путіна і розстелив для нього червону доріжку на Алясці.

"Тепер його слова прозвучали так, ніби він знову став на бік України, одночасно відійшовши на другий план, і закінчивши словами: "Я бажаю обом країнам усього найкращого", - пише видання.

При цьому всього через кілька годин після того, як Трамп заявив, що Україна може "перемогти" Росію, його слова спростував його власний держсекретар Марко Рубіо, який заявив, що війна в Україні "не може закінчитися військовим шляхом", і передбачив, що "вона закінчиться за столом переговорів", що відображало попередню позицію Трампа.

"Трамп так і не пояснив, чому він тепер вважає, що Україна, яка протягом останнього року постійно втрачала невеликі ділянки території через російські війська, раптом зможе повернути їх назад".

Як зазначив високопоставлений військовий офіцер НАТО, присутній у Нью-Йорку на засіданнях ООН, Україна не змогла зміцнити свої позиції, навіть коли американська допомога країні сягнула піку, а Росія не зосередила більші сили.

Можливо, пройдуть місяці, перш ніж стане зрозуміло, чи стане заява Трампа переломним моментом і для якої сторони в цьому жорстокому конфлікті. І існують сценарії, за яких Сполучені Штати все ще можуть бути втягнуті в конфлікт, пише NYT.

При цьому одним із багатьох невідомих зараз є те, як Путін відреагує на зміну в позиціях Трампа.

"Він може знайти розраду у відступі Трампа, навіть якщо американський президент зрештою висловлює деяку підтримку Україні. Або ж Путін може вирішити посилити свої нападки і погрози, вважаючи, що час і масовість будуть на боці Росії".

Трамп змінив риторику щодо України

Видання Sky News назвало кілька причин, чому Трамп раптово перейшов від тиску на Україну з вимогою поступитися територіями до заяв про те, що вона здатна повернути собі всю свою землю.

По-перше, це може бути пов'язано з військовими та економічними реаліями на місцях - втратами РФ і стійкістю України. Також важливими факторами є тиск з боку союзників і бажання Трампа уникнути критики з боку Сенату.

