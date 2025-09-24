Золото і срібло були серед найуспішніших сировинних товарів цього року.

Золото сьогодні торгувалося трохи нижче рекордного рівня після трьох днів зростання. Інвестори оцінюють коментарі керівників Федеральної резервної системи США, а також геополітичну напруженість навколо Росії.

Видання Bloomberg пише, що ціна на золото тримається на рівні близько 3761 долара за унцію (близько 31 грама), що приблизно на 30 доларів нижче останнього піку. Таким чином, 1 грам дорогоцінного металу коштує 121,32 долара.

23 вересня голова ФРС США Джеремі Пауелл заявив, що перспективи ринку праці та інфляції пов'язані з ризиками, і не дав жодних натяків на те, що він може підтримати зниження процентної ставки в жовтні. Проте, Мішель Боуман попередила, що найближчими місяцями банку, можливо, доведеться пом'якшити політику у зв'язку з ослабленням ринку праці.

Золото і срібло були серед найуспішніших сировинних товарів цього року завдяки поєднанню низки сприятливих чинників, включно зі зниженням ставок ФРС минулого тижня, а також стійким попитом з боку центробанків. Крім того, золото отримало підтримку з боку високого попиту на біржові фонди, приплив коштів у які 19 вересня сягнув трирічного максимуму.

На геополітичному фронті президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, водночас висловивши більш оптимістичні очікування щодо перспективи України у війні з Росією.

Спотове золото залишалося стабільним на рівні 3760,70 доларів за унцію о 8:16 ранку в Сінгапурі. Срібло залишалося стабільним після того, як 23 вересня перевищило 44 долари за унцію, водночас платина практично не змінилася, а паладій трохи подешевшав.

Ціни на золото - останні новини

Ціни на золото 23 вересня сягнули нового рекорду - 3759,02 долара за тройську унцію. Інвестори очікували повідомлень про подальше зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США та ослаблення долара.

Варто зазначити, що експерти банку Goldman Sachs Group Inc. раніше заявили, що ціни на золото можуть піднятися майже до 5000 доларів за унцію.

