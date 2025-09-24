Трамп різко повернув на бік України: сенатор Грем заявив про 'переломний момент'

Грем наголосив на важливості постачання зброї Україні та тиску на покупців російських енергоносіїв.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про перспективи України відновити контроль над усією своєю територією. У соціальній мережі X політик назвав ці слова "переломним моментом".

"Заява президента Трампа щодо війни в Україні, в якій він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом", — написав Грем.

Він наголосив, що готовність Вашингтона продовжувати постачання високоякісної зброї через НАТО "кардинально змінює військову ситуацію для Росії".

Сенатор додав, що поєднання військової допомоги із економічним тиском на країни, які купують дешеві енергоносії у РФ, зокрема Китай, Індію та Бразилію, може дати шанс "гідно і справедливо покласти край кровопролиттю".

"Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресовому стані, і ситуація лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях. Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте", — заявив Грем.

Як повідомляв УНІАН, президент США вважає, що в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах початкових кордонів.

Президент США зазначив, що у російського диктатора Володимира Путіна є величезні економічні труднощі. Він вважає, що зараз час для того, щоб Україна діяла.

Sky News пише, що президент США Дональд Трамп раптово перейшов від тиску на Україну з вимогою поступитися територіями до заяв про те, що вона здатна повернути собі всю свою землю. І для такого різкого повороту від трактування переговорів як найбільш практичного рішення підтримки України є кілька причин.

