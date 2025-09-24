Загалом область атакували 484 БпЛА різної модифікації.

Дві людини загинули, ще 15 були поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. За його даними, впродовж доби окупанти завдали 698 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області.

"Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Малокатеринівці, Веселянці, Степногірську, Кам’янському, Лук’янівському, Білогір’ю, Успенівці. Один ракетний удар нанесено по Запоріжжю",- деталізував він.

Загалом, за даними Федорова область атакували 484 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Долинку, Малу Токмачку та Чарівне.

Крім того, три обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки та Ольгівського.

Федоров зазначив, що внаслідок атак в області фіксують числені руйнування.

"Надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів соціальної та промислової інфраструктури", - повідомив він.

Удари по Запоріжжю

9 вересня РФ масовано обстріляла Запорізьку область, внаслідок чого загинула людина, в регіоні були зафіксовані значні руйнування.

Крім того, у Запорізькій області нещодавно в результаті диверсії ліквідовано одразу 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

