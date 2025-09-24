'Ми готові': Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні

Парламентські мали пройти у 2023-му, президентські — у 2024-му, але їх відклали через вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо буде перемирʼя. Він наголосив, що вибори повинні відбутися згідно з Конституцією.

"Ми готові. Якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", – сказав президент в інтерв’ю Fox News.

Він уточнив, що вибори можливі лише за умови співпраці з партнерами та за наявності гарантій безпеки.

"Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки", - додав український лідер.

Вибори в Україні - головні перешкоди

Вибори в Україні наразі не відбуваються через воєнний стан, який триває від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Офіційно чергові парламентські вибори мали відбутися восени 2023 року, а президентські — навесні 2024-го. Але обидві кампанії заморожені доти, доки триває воєнний стан.

Конституція забороняє проведення будь-яких виборів під час воєнного чи надзвичайного стану. Це стосується як парламентських, так і президентських.

Частина територій України залишається під окупацією, інші перебувають під постійними обстрілами. Забезпечити роботу виборчих дільниць та безпеку виборців практично неможливо.

Крім того, мільйони українців виїхали за кордон як біженці, і організація голосування для них ускладнена. Усередині країни теж чимало людей перемістилися в інші регіони, що створює юридичні та організаційні проблеми.

Водночас західні партнери визнають, що вибори під час війни були б нелегітимними і небезпечними. Втім, вони наголошують, що після завершення воєнного стану Україна має якнайшвидше повернутися до демократичного виборчого процесу.

