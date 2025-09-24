Російський диктатор не бажає припиняти війну, і використав зустріч з президентом США для картинки, спрямованої на внутрішню російську аудиторію.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, а думає про продовження війни. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для телеканалу Fox News.

Зокрема, у глави держави запитали, що сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, оскільки російській повітряні удари значно посилилися.

"Президент Трамп намагався не закрити цю дипломатичну можливість для переговорів з Путіним. Він не тиснув на нього до того. Він хотів дійсно провести переговори, дійсно провести тристоронню зустріч між нами. Але Путін, як завжди, я думаю, лише використав цю ситуацію", - сказав Зеленський.

Відео дня

Як підкреслив президент України, Путін отримав спільні фотографії з президентом Трампом, аби показати російському суспільству - що є незламним у відносинах з США для продовження війни.

"Це відмінні позиції. Президент Трамп хотів показати Путіну, що він готовий до переговорів – що ми готові добитися певного прогресу, але Путін вважає, що немає достатнього тиску", - сказав Зеленський.

При цьому, як наголосив президент України, Путін боїться проводити зустріч з ним, бо хоче продовжувати війну. Зеленський вважає слова Путіна про прагнення миру неправдивими.

Як повідомив Зеленський, у Путіна є вибір для проведення зустрічі. Зокрема, вже пропонувалися варіанти проведення зустрічі у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, у нейтральних європейський країнах – Швейцарії або Австрії, і навіть в Казахстані.

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці - подробиці

Як повідомляв УНІАН, президент США перед зустріччю на Алясці з російським диктатором у серпні сподівався, що підсумком зустріч мало стати припинення вогню у війні Росії проти України.

Водночас, коли зустріч розпочалася, Путін скривив обличчя на запитання журналіста про вбивства цивільних.

Після зустрічі на Алясці Трамп заявив, що угоди з Путіним стосовно припинення бойових дій немає.

Вас також можуть зацікавити новини: