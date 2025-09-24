На тлі початкового здивування і тріумфування деякі офіційні особи і дипломати Євросоюзу висловили більш глибокий скептицизм.

Очевидний розворот президента США Дональда Трампа щодо України тішить європейців на тлі зростаючого скептицизму щодо того, що він коли-небудь наважиться вжити жорсткіших заходів проти РФ.

"Невже Дональд Трамп раптово став затятим прихильником України?", - поставило запитання видання Politico. Журналісти зазначили, що це питання швидко стало головною темою обговорень у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку після того, як Трамп застав чиновників зненацька своєю найбільш проукраїнською заявою на сьогоднішній день - сміливим твердженням, що Київ може не тільки виграти війну проти РФ, а й повернути кожен метр втраченої території.

Пост Truth Social, опублікований відразу після зустрічі Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським, примітний з двох причин: по-перше, він суперечив його попереднім твердженням про те, що Україна ніколи не зможе перемогти РФ. По-друге, це суперечило колишнім поглядам Білого дому на те, як має завершитися війна в Україні, а саме, шляхом мирного договору, згідно з яким Росії відійдуть усі окуповані українські землі.

"Чиновники ЄС, які намагалися осмислити очевидну зміну, коливалися між захопленням і скептицизмом, зазначаючи, що Трамп часто змінює свою позицію і цілком може зробити це знову після телефонної розмови з іншим лідером", - констатувало видання.

Журналісти зазначили, що першою реакцією делегації стало стримане задоволення від різкого нового тону президента США.

"Це поки що найскладніше питання. Але воно завжди знаходиться в одному дзвінку Путіна від того, щоб зробити щось не дуже хороше", - пожартував один із чиновників ЄС.

Видання написало, що для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа в тому, що російський диктатор Володимир Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна в його позиції стала свого роду підтвердженням їхніх зусиль.

Видання зазначило, що виступаючи перед журналістами біля будівлі Ради Безпеки ООН, головна європейська дипломатка Кая Каллас привітала пост Трампа: "Він зробив дуже рішучу заяву, якої ми раніше не чули, і це справді показує, що ми однаково розуміємо одне одного".

Однак на тлі початкового здивування і тріумфування деякі офіційні особи і дипломати Євросоюзу висловили глибший скептицизм, припустивши, що пост Трампа може бути всього лише спробою спровокувати Путіна, яка не призведе до змін у політиці США.

"Дійсно, після місяців спроб переконати Трампа вдарити по російській економіці митами або санкціями, надія на підтримку США в Європі тане. А віра в слова Трампа, якими б обнадійливими вони не були, стрімко падає", - констатувало видання.

Заяви Трампа про Україну

Трамп заявив, що на його думку, в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах початкових кордонів.

Він зазначив, що у Путіна є величезні економічні труднощі. Він вважає, що зараз час для того, щоб Україна діяла.

