Зеленський наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним.

Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів з російським лідером Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів.

В інтерв’ю Fox News він зазначив, що Путіну пропонувались різноманітні країни за його вибором, не лише нейтральні, а навіть такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися будь-де.

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, в Казахстані. Ми готові", - сказав Зеленський.

Він вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але звісно, не в Москві, як Путін пропонував раніше.

Ця пропозиція Путіна – просто привід відкласти зустріч, зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський - інші заяви

Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом значно покращилися. На це вплинув, зокрема, той факт, що Путін дуже багато разів брехав Трампу.

Він також дорікнув Китаю, зазначивши, що якби Пекін справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він зміг би змусити Москву зупинитися.

"Без Китаю путінська Росія – це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", - зазначив Зеленський.

