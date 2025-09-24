Там укотре похвалилися тим, що Путін із Трампом на "ти" і взагалі у них чудові стосунки.

Російський диктатор Володимир Путін зберігає готовність до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Однак він назвав умову для такої зустрічі. Пєсков зазначив, що без підготовки така зустріч буде "піар-акцією, приреченою на провал".

При цьому Пєсков висловив справжнє здивування, чому Зеленський не хоче приїхати на таку зустріч до Кремля.

"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - задався питанням рупор Кремля.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що якщо Зеленський готовий до зустрічі, то нехай приїжджає до Москви. Український президент відкинув це запрошення.

Він додав, що українці пропонують Росії зустрічі в тих країнах, які "для нас неприйнятні - Швейцарія та Австрія".

Також Пєсков звинуватив Київ у тому, що той нібито не виявив бажання створити робочі групи в рамках переговорів щодо завершення війни.

Крім цього прес-секретар Кремля знову нагадав давнє твердження про те, що всі розмови про європейську безпеку без РФ неспроможні

Водночас він похвалився, що канали діалогу між РФ і США відкриті.

"Ми розмовляємо з американцями", - констатував представник Кремля і додав, що Путін і президент США Дональд Трамп спілкуються на "ти" і тепло ставляться один до одного.

Однак Пєсков не залишив без уваги заяву Трампа про те, що РФ - це "паперовий тигр":

"Росія ніяк не тигр, а паперових ведмедів не буває".

Трамп і Путін

15 серпня Трамп провів зустріч із Путіним на Алясці. За підсумком вона виявилася марною. Після цього американський президент узяв паузу і жодним чином не коментував війну РФ проти України.

Однак днями Трамп заявив, що Путін його підвів. А тепер, виступаючи в ООН, Трамп здивував усіх зміною своєї риторики щодо України.

