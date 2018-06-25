У Миколаєві потонула 14-річна дівчина, яка на спір стрибнула з пірсу

Тіло дівчини вдалося знайти лише через годину після виклику рятувальників.

У Миколаєві на річці Південний Буг загинула 14-річна дівчина, стрибнувши з пірсу для швартування яхт.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам у понеділок, 25 червня, об 11:19. Як зазначили в ДСНС, дівчина відпочивала на березі річки з батьками та друзями.

"На пропозицію підлітка піти стрибнути з пірсу відгукнулась, але повідомила, що не вміє плавати. Спочатку сіла край пірсу але все ж таки відважилась та стрибнула у воду. Майже зразу дівчина пішла на дно. Люди, які бачили це на власні очі, зателефонували за екстреними номерами", - розповіли рятувальники.

Тіло дитини вдалося знайти і дістати з води лише о 12:10. Медики констатували смерть підлітка.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області в акваторії Чорного моря сьогодні знайдено тіло 10-річної дитини, який потонув 18 червня.