На Одещині в морі знайшли тіло 10-річного хлопчика, який потонув

Пошуки вихованця Кілійської дитячої юнацької спортивної школи, який зник на морі під час відпочинку, велися впродовж двох діб.

В Одеській області в акваторії Чорного моря сьогодні знайдено тіло 10-річної дитини, яка потонула 18 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, впродовж двох діб велися пошуки вихованця Кілійської дитячої юнацької спортивної школи, який зник на морі під час відпочинку. У пошуках брали участь рятувальники, Нацполіція, представники місцевих органів влади та місцеві жителі.

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«20 червня о 14:05 місцевим населенням виявлено тіло в районі бази відпочинку «Дачія», на відстані 2 метрів від берегової лінії. Особовим складом водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення тіло підлітка піднято на берег. Причина смерті та обставини події встановлюються», - відзначили в головному управлінні.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в селі Приморське Кілійського району Одеської області в Чорному морі пропав 10-річний хлопчик. До рятувальників звернулася тренер баскетбольної команди дитячо-юнацької спортивної школи міста Кілія. Заявниця розповіла, що вона з командою у складі 32 дітей приїхала на один день на відпочинок до Приморського.

Коли всі діти вийшли з води, дорослі побачили 10-річного хлопчика, який залишився на косі. Тренер зайшла у воду і почала рух у бік дитини, однак хвиля накрила хлопчика з головою, і він зник під водою.