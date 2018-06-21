У центрі Миколаєва маршрутка насмерть збила пішохода (фото)
На Центральному проспекті у Миколаєві маршрутне таксі «Рута» збило пішохода.
Як повідомляє місцеве видання «Новости N», автомобіль, що рухався проспектом з боку вулиці Садової, пригальмував на червоний сигнал світлофора перед вулицею Малою Морською.
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Коли усі пішоходи вже перейшли дорогу «зеброю», справа наліво за ходом руху транспорту проїжджу частину почав переходити чоловік. В цей же момент маршрутка рушила з місця та збила його.
Від отриманих травм пішохід помер на місці, лікарі, які прибули на місце, лише констатували його смерть.
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