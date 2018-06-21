У центрі Миколаєва маршрутка насмерть збила пішохода (фото)

Чоловік, що потрапив під колеса, помер від отриманих травм на місці.

На Центральному проспекті у Миколаєві маршрутне таксі «Рута» збило пішохода.

Як повідомляє місцеве видання «Новости N», автомобіль, що рухався проспектом з боку вулиці Садової, пригальмував на червоний сигнал світлофора перед вулицею Малою Морською.

Читайте такожВ Тернополе іноземець спричинив масштабну ДТП: пошкоджено 3 легковики та дві маршрутки (фото, відео)

Коли усі пішоходи вже перейшли дорогу «зеброю», справа наліво за ходом руху транспорту проїжджу частину почав переходити чоловік. В цей же момент маршрутка рушила з місця та збила його.

Від отриманих травм пішохід помер на місці, лікарі, які прибули на місце, лише констатували його смерть.

Раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Харків в Полтавській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дівчина - пасажир автомобіля Audi, який на великій швидкості влетів у відбійник.