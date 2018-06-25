Спалахнуло миттєво: з'явилося відео жахливої ДТП за участю вагітної жінки в Крюківщині (відео)

У згорілому автомобілі на момент ДТП перебувала вагітна дівчина.

Вчора, 24 червня, у селі Крюківщина під Києвом відбулася ДТП за участю позашляховика Chery Tiggo та Volkswagen Golf, в салоні останнього знаходилася вагітна жінка.

Відповідне відео опублікував ГФ "Департамент охорони" у Facebook.

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Нагадаємо, що Volkswagen їхав з боку Києва, а Chery - назустріч. Від удару обидва автомобілі влетіли в огорожу. "Німець" почав горіти. Щоб врятувати позашляховик, його відтягнули від палаючої машини. У результаті аварії Volkswagen повністю згорів. У згорілому автомобілі на момент ДТП перебувала вагітна дівчина.

Постраждалу терміново відвезли у лікарню до прибуття медиків. Водія Chery також госпіталізували.