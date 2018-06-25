Під Києвом після зіткнення загорівся Volkswagen з вагітною жінкою

04:19, 25 червня 2018
Інциденти
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В автомобілі перебувала вагітна жінка / Фото facebook.com/KyivOperativ

Про це повідомляє Київ.Оперативний в Facebook. У Volkswagen перебувала вагітна жінка, її одразу госпіталізували.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровській області в результаті ДТП загинули три людини.

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Теги: #загорівся автомобіль#ДТП під Києвом