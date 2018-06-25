Під Києвом після зіткнення загорівся Volkswagen з вагітною жінкою
04:19, 25 червня 2018Інциденти
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В результаті зіткнення Chery і Volkswagen останній відкинуло в паркан. Після цього Volkswagen загорівся.
В автомобілі перебувала вагітна жінка / Фото facebook.com/KyivOperativ
У селі Крюківщина під Києвом сталося ДТП. В результаті зіткнення Chery і Volkswagen останній відкинуло в паркан. Після цього Volkswagen загорівся.
Про це повідомляє Київ.Оперативний в Facebook. У Volkswagen перебувала вагітна жінка, її одразу госпіталізували.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровській області в результаті ДТП загинули три людини.
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