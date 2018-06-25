Під Києвом після зіткнення загорівся Volkswagen з вагітною жінкою

В результаті зіткнення Chery і Volkswagen останній відкинуло в паркан. Після цього Volkswagen загорівся.

У селі Крюківщина під Києвом сталося ДТП. В результаті зіткнення Chery і Volkswagen останній відкинуло в паркан. Після цього Volkswagen загорівся.

Про це повідомляє Київ.Оперативний в Facebook. У Volkswagen перебувала вагітна жінка, її одразу госпіталізували.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровській області в результаті ДТП загинули три людини.