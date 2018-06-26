Під Києвом п'яний помічник нардепа поранив дитину з травмата

Нападника затримали, зброю вилучили, а поліція відкрила провадження за статтею "Хулігантство".

У місті Вишневому Київської області дитину 14 років поранили з травматичної зброї.

Про це УНІАН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

"Є випадок, коли громадянин поранив гумовою кулею дитину. Дитина неповнолітня - там хлопець 14 років", - заявив він.

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За словами речника НПУ, зловмисника затримано, зброю вилучено, а також відкрите провадження за ст. 296 - хулігантство.

"Він був в стані алкогольного сп'яніння", - додав Тракало.

Водночас за інформацією джерела у правоохоронних органах, затриманий - помічник народного депутата України Юлія Мамчура на громадських засадах. При цьому, за попередньою інформацію, на місці події знайшли щонайменше дві гільзи.