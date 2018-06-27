На Житомирщині банда грабіжників хотіла підірвати поліцейського заради помсти

Зловмисники прикріпили до автомобіля працівника поліції саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням.

На Житомирщині правоохоронці затримали учасників злочинної групи за підозрою у замаху на вбивство працівника поліції.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції України, про це сьогодні, 27 червня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Як повідомив Князєв, упродовж весни цього року працівники кримінальної поліції задокументовали злочинну діяльність угрупування, яке вчиняло розбійні напади на приміщення громадян.

Зловмисники проникали до приміщень громадян вночі, зв’язували своїх жертв та катували. Діяли на території Київщини, Житомирщини та Вінниччині. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, ювелірними виробами ті іншими цінностями.

У травні цього року на Київщині працівники кримінальної поліції затримали частину цього злочинного угруповання під час скоєння ними аналогічного правопорушення. Водночас ті учасники, які не були затримані, почали погрожувати працівникам поліції.

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«Декілька днів тому ці погрози перейшли в реальну ситуацію. Залишок цієї злочинної групи прийняв рішення вчинити вбивство працівника поліції. Замінували його автомобіль саморобним вибуховим пристроєм. І тільки за волею долі цей працівник не загинув», – розповів Князєв.

За його даними, зловмисники прикріпили до автомобіля працівника поліції саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. За декілька хвилин до вибуху поліцейський виявив сліди вибухового пристрою. Згодом правоохоронці встановили особи зловмисників.

За словами глави відомства, вчора працівники кримінальної поліції та внутрішньої безпеки Житомира провели близько 40 обшуків. У результаті було виявлено речові докази причетності до замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

«На сьогодні затримано п’ятеро осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують матеріали, аби направити їх до суду на розгляд щодо обрання запобіжного заходу. Щодо інших учасників групи – деякі з них виїхали з території України до Російської Федерації та інших країн. Але все дійде до логічного завершення», - наголосив Князєв.

За фактом замаху на вбивство працівника правоохоронного органу слідчим управлінням поліції у Житомирській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження (ст. 348 Кримінального кодексу України).