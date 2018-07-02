Тікала порізана: на Закарпатті жорстоко вбили ромку - ЗМІ

Жінці було близько 30 років. За словами місцевих ромів, її вбив хтось "чужий".

У Береговому на Закарпатті 1 липня невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку.

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Інцидент стався на території залізничного депо, передають "Новини Закарпаття".

Поранена жінка втекла від нападників і підійшла до будинку одного з місцевих жителів, де від поранення померла.

Їй було близько 30 років. За словами місцевих ромів, жінку вбив хтось "чужий".

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 23 на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів.

Унаслідок нападу загинув 24-річний мешканець Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних хлопців і 30-річна жінка, постраждали.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний і семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.