Смертельний напад на табір ромів під Львовом: фото з місця подій

За інформацією МВС, нападниками виявились підлітки віком 16-17 років.

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило світлини з місця нападу на табір ромів під Львовом, в ході якого загинула одна людина, та ще четверо отримали поранення.

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Як повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Львівські поліцейські оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до нападу. Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

З місця події вилучено речові докази, зокрема – ніж, яким нанесено поранення загиблому, інші предмети, що їх зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору.

Розслідування інциденту перебуває на контролі керівництва Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції.

Як повідомлялося, група осіб в масках увечері 23 червня здійснила напад на табір ромів у лісовому масиві на околиці Львова. В ході інциденту загинула одна особа, ще четверо були травмовані. Поліцейські, що прибули на місце, затримали нападників.