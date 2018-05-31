У Луцьку нетвереза жінка покусала двох патрульних (відео)

За годину до інциденту поліцейські затримали за водіння у нетверезому вигляді її чоловіка.

У місті Луцьк, на вулиці Героїв УПА, п'яна водійка мікроавтобусу "Опель" покусала двох патрульних, які зупинили її.

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Як повідомляє «Волинь24», правоохоронці зупинили автомобіль, і побачили, що жінка за його кермом перебуває в неадекватному стані. Вона заривалась до поліцейських, била та кусала їх. Згодом вона кидалась також і на самооборонців, які прибули на допомогу.

На водійку склали протокол за водіння у нетверезому стані та доставили її до поліцейського відділку для складання протоколу про злісну непокору.

Зазначається, що за годину до цього інциденту на тій самій машині за п'яне водіння був затриманий її чоловік.

У січні повідомлялось, що в США чоловік під час затримання покусав поліцейського собаку.