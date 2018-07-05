На Прикарпатті провалився автомобільний міст (відео)

Річка, що розлилася після нещодавніх злив, підмила кілька опор.

На Прикарпатті провалився автомобільний міст.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Річка, що розлилася після нещодавніх злив, підмила кілька опор. Наразі відрізане від сполучення ціле село Довге-Калуське. Відтак дістатися цивілізації тепер можна лише пішки невеличкою кладкою неподалік мосту, а до села не потраплять ані швидкі, ані пожежні.

Місцеві чиновники підрахували: ремонт обійдеться щонайменше у 8 мільйонів. У сільради такої суми немає.