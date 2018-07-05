У центрі Києва позашляховик влетів у маршрутку: постраждали п'ятеро пасажирів

У одного з постраждалих струс мозку, стан інших невідомий.

У четвер, 5 липня, близько 10:15 у центрі Києва на вулиці Євгена Коновальця позашляховик на швидкості в'їхав у маршрутку з людьми.

Про це повідомляє "Інформатор".

Відзначається, що позашляховик Toyota Sequoia їхав у бік бульвару Лесі Українки і на швидкості в'їхав ззаду в маршрутку. В цей час з маршрутки виходили люди.

Прибулі на місце інциденту патрульні повідомили, що в результаті ДТП постраждали п'ятеро пасажирів маршрутки.

Читайте такожНа Запоріжжі вантажівка з військовими потрапила в ДТП, є загиблий

Троє з них були госпіталізовані, двоє відмовилися від допомоги. У одного з постраждалих струс мозку, стан інших невідомо.

За словами очевидців, винуватець ДТП намагався втекти, але правоохоронцям вдалося його зупинити. Обидва водія цілі.

За попередньою версією, водій Toyota не впорався з керуванням.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, є жертви.